Preventiva para homem que assaltava na rua de arma em punho 

Durante o verão, entre seis a nove de julho, um homem dedicou-se a assaltar pessoas na rua no Feijó, em Almada, sob ameaça de faca e com muita violência. Os alvos eram pessoas que se dirigiam ao Multibanco e que circulavam sozinhas. Algumas vítimas foram agredidas quando tentaram fugir deste homem que atuava com outro suspeito, ainda por identificar.

O homem foi detido pela Esquadra de Investigação Criminal de Almada da PSP no início deste mês e presente a tribunal, que aplicou a medida de coação mais grave, prisão preventiva. Ao todo, chegaram quatro queixas por parte de vítimas dos assaltos, mas esse número pode vir a aumentar.

Os suspeitos abordavam pessoas junto a Multibancos, e mediante a exibição de uma faca, obrigavam a levantar dinheiro das suas contas. Nos casos em que as vítimas se apercebiam que iam ser assaltadas, os suspeitos perseguiam-nas e agrediam-nas violentamente, arrancando à força todos os objetos de valor que tinham consigo.

Na sequência das buscas feitas pela PSP à casa do arguido, foram recuperados objetos pertencentes às vítimas e ainda cerca de 40 gramas de canábis, balança de precisão e material de corte. O homem está indiciado de quatro crimes de roubo, um crime de roubo agravado, um crime de detenção de arma proibida e um crime de tráfico.