Preventiva para homem que matou amigo à facada em Beja

O Tribunal de Beja determinou esta quarta-feira a medida de coação de prisão preventiva para o homem, de 59 anos, detido na tarde de terça-feira, pelo homicídio de um amigo, de 63.

Segundo apurou o JN junto de fonte do processo, "o arguido confessou o crime, assumindo remorsos pela morte do amigo e mostrou-se disponível para cooperar com a justiça, para a descoberta do que esteve na origem do desenlace fatal".

O desentendimento por dívidas entre Manuel dos Santos e Francisco Ferro, homicida e vítima, terá estado na origem do crime com arma branca, que ocorreu na casa do suspeito, onde o outro vivia há uns meses. Munido de uma faca de cozinha, "Blé Açorda" desferiu sete facadas no "Chinês", que estava deitado e não teve hipótese de se defender, tendo tido morte imediata.

Depois do crime, o homicida foi a um café e pediu para lhe chamarem um táxi. Ao taxista, o suspeito pediu que o levasse até perto da Esquadra da PSP, onde depois confessou ter matado um homem. Agentes da PSP foram à casa do homicida e encontraram o corpo da vítima, prostrado na cama num banho de sangue.

O corpo da vítima está no Gabinete Médico-Legal de Beja onde deverá ser autopsiado.