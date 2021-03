Preventiva para homem que matou mãe a tiro em Oliveira de Frades 

Sandra Ferreira Hoje às 16:42 Facebook

O homem de 49 anos, que no domingo à noite matou a mãe de 82, com um tiro na cabeça, em Oliveira de Frades, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Presente esta terça-feira ao tribunal de Viseu, José Pedro Ferreira recusou-se a prestar declarações. Quando foi detido pela GNR, já depois de se ter barricado, o que impediu a entrada dos bombeiros, disse aos militares que sofria de esquizofrenia.

O ex-emigrante em França vivia há cerca de dois anos com a mãe, Laura Jesus, e o pai , de 86, que é cego e surdo.

A filha da vítima, que diariamente ia tratar da higiene do pai,a camado, presenciou o crime.

À vizinha, Amélia Ferreira, a quem foi pedir que chamasse a GNR, contou que o irmão encostou a pistola (calibre 6.35 mm) à cabeça da mãe , que caiu no chão após o disparo. A seguir fugiu porque o irmão puxou-a por um braço e disse-lhe que a seguir seria ela.

Adriano Resende, oficial de relações públicas da GNR confirmou ao JN que a idosa estava caída no chão da cozinha , com um tiro na cabeça.

A filha da vítima, funcionária da Câmara municipal de Oliveira de Frade , teve de receber apoio psicológico no quartel dos bombeiros locais, onde passou a noite.

Ao comandante dos bombeiros voluntários, Fernando Farreca, assegurou que não houve qualquer discussão antes do crime.

A vizinhança, surpreendida com o crime, diz nunca ter notado que o homicida fosse violento.

A Polícia Judiciária de Aveiro está a cargo da investigação.