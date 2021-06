Preventiva para homem que seduziu mulher mais velha e a mandou por ribanceira

Luís Moreira Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Ficou em prisão preventiva, por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada, o homem de 26 anos que, há uma semana, atirou, em Ponte de Lima, uma mulher, de 46 anos, por uma ribanceira abaixo, no Monte de Santo Ovídio, em Arcozelo, Ponte de Lima, e ainda lhe arremessou várias pedras.

A vítima, que reside na Covilhã e tem limitações físicas devido a doença do foro neurológico, segundo a PJ, conheceu o arguido através das redes sociais. Encontraram-se e foram para um local ermo nas cercanias da vila. Aí, e depois de uma discussão, o homem empurrou-a para a ribanceira, de 16 metros de fundo e com declive acentuado, provocando a sua queda desamparada.

A seguir, o arguido arremessou pedras de dimensões consideráveis na direção dela, mas não a atingiu. Deitou-se, então, atrás de uma árvore, ficando imóvel e fingindo estar morta, o que levou o arguido a fugir do local, abandonando-a.

"Não obstante o seu estado debilitado, a mulher ainda conseguiu subir a ribanceira e alcançar a estrada, onde solicitou que lhe fosse prestado socorro", salienta a PJ/Braga.

A Polícia veio a detê-lo dois dias depois. Foi, agora, enviado para o Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa, embora o juiz de instrução tenha posto a hipótese no despacho em que determina as medidas de coação, de o colocar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

O arguido não tem cadastro criminal, apesar de já ter sido detido, por suspeita de um crime de fogo posto, em Ponte de Lima.

Fonte judicial disse ao JN, citando testemunhas do caso, que o homem, ainda jovem, tem manifestado alguma tendência para se envolver com mulheres mais velhas, neste caso com quase o dobro da sua idade.