Preventiva para homem que tentou assaltar agência bancária em Serpa

O Juiz de Instrução do Tribunal de Serpa decretou prisão preventiva para o cidadão que tentou assaltar a agência da Caixa Geral de Depósitos daquela cidade na madrugada desta terça-feira.

O homem, de 30 anos, natural do Paquistão e trabalhador da exploração agrícola do concelho de Serpa, foi detido às 5 horas, por tentativa de furto.

Com um barrote de madeira, partiu o vidro de acesso à zona do balcão de atendimento ao público, entrou no espaço e roubou um computador portátil e respetivos periféricos e uma coluna de som portátil, que a GNR recuperou.

Já dentro das instalações, o alarme disparou, acionando a GNR, que deslocou de imediato uma patrulha para o local.

"Ao aperceber-se da chegada dos militares, o suspeito não ofereceu resistência, tendo sido detido em flagrante" diz em comunicado o Comando Territorial de Beja da GNR, que acrescenta que os militares "verificaram que o mesmo tinha na sua posse material informático que foi apreendido por ser propriedade da agência bancária".

No decurso da ação, a GNR apreendeu um barrote em madeira, um telemóvel, um computador portátil e respetivos periféricos e uma coluna de som portátil.

O arguido trabalha perto de Vila Nova de São Bento, concelho de Serpa, e quem o conhece fala de "uma pessoa trabalhadora e pacata", demonstrando "espanto" pelo sucedido e sustentando que só o desespero por problemas económicos "poderia levar a uma situação do género".

O detido permaneceu nas instalações da Guarda até ser presente, esta quarta-feira, ao Tribunal Judicial de Serpa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Beja.