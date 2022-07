Preventiva para homem suspeito de tentativa de homicídio no concelho de Ourém

JN/Agências Hoje às 10:54 Facebook

Um homem de 53 anos suspeito de tentar matar outro no concelho de Ourém, distrito de Santarém, foi detido e aguardará o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ referiu que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e na sequência de comunicação da Guarda Nacional Republicana de Ourém, "desenvolveu diligências e recolheu elementos indiciários para o esclarecimento da tentativa de homicídio" ocorrida no sábado numa localidade do concelho de Ourém.

"A agressão, com recurso a arma branca, consistiu num golpe no pescoço da vítima, um homem de 47 anos de idade, que foi transportado ao hospital de Leiria".

Segundo a PJ, "o suspeito foi impedido de continuar as suas agressões por pessoas que se encontravam no local e que chamaram as autoridades policiais".

Presente a primeiro interrogatório judicial, ao arguido foi aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que a vítima já teve alta hospitalar e que "a tentativa de homicídio ocorreu na sequência de uma altercação numa concentração motard na localidade de Rio Couros".