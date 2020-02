Preventiva para homem suspeito de traficar droga em Tondela

Sandra Ferreira Hoje às 16:41 Facebook

Um homem de 25 anos ficou em prisão preventiva, por tráfico de droga, depois da GNR lhe ter apreendido quase 200 doses de droga (cannabis e cocaína) em casa.

A busca domiciliária foi realizada já depois do suspeito ter sido intercetado no Itinerário Principal 3 (IP3), em Tondela, porque um outro cidadão o denunciou à GNR por tê-lo ameaçado com uma arma de fogo.

Ao aperceber-se que os militares o perseguiam no IP3, o suspeito atirou, pela janela da viatura, a arma, que afinal era uma pistola de alarme e que foi recuperada pelos militares.

Adriano Resende, oficial do Gabinete de Relações Públicas da GNR de Viseu explicou ao JN que no carro intercetado seguiam dois indivíduos. "O que ameaçou com a arma e que ficou em prisão preventiva já era reincidente", explicou o tenente-coronel.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Santa Comba Dão e do Destacamento de Trânsito de Viseu.