Prisão preventiva para jovem suspeito de matar mãe com mais de vinte facadas em casa

Rogério Matos Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem suspeito de matar a mãe à facada em Paio Pires, Seixal, na noite de segunda-feira viu o Tribunal do Seixal aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

O suspeito, de 23 anos, terá matado a mãe com 20 facadas. Na origem do homicídio estará uma desavença entre a mãe e o filho. A mulher não gostava que o filho passasse os dias em casa, sem ocupação, e após uma discussão, foi esfaqueada até à morte. Tido como introvertido, não possui vida social nem lhe é conhecida ocupação profissional

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira. Consumado o crime, fechou-se no quarto, trocou de roupa e fugiu pela janela. O alerta foi dado pelo marido da vítima quando chegou a casa pelas 20 horas e viu a mulher prostrada no chão, com golpes no pescoço. À GNR identificou o próprio filho como principal suspeito.

Na madrugada de terça-feira, o suspeito foi avistado a circular na via pública ainda na freguesia de Paio Pires. Deambulava de forma errática, como que a procurar por um esconderijo. Foi um morador que alertou a GNR que se deslocou ao local, identificou-o, capturou-o e entregou-o à Polícia Judiciária de Setúbal, encarregue pela investigação.

O suspeito foi na tarde desta terça-feira presente a primeiro interrogatório no Tribunal do Seixal e colocado em prisão preventiva. Está indiciado de homicídio qualificado.