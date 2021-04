Preventiva para militar da GNR suspeito de ameaçar e perseguir magistrados

Luís Moreira Hoje às 17:30 Facebook

O Tribunal de Instrução de Braga aplicou esta sexta-feira o regime de prisão preventiva a um militar da GNR, residente em Vila Verde, que é suspeito da prática de 66 crimes de difamação, injúria e perseguição, todos na forma agravada, a uma juíza de Vila Verde e dois procuradores locais do Ministério Público.

O juiz de instrução defende, no despacho, que existe perigo de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa.

Carlos Lima, ontem detido pela Guarda para ser ouvido em Tribunal, foi já encaminhado para o estabelecimento prisional militar de Tomar.

Em declarações ao JN, o advogado do GNR, João Araújo Silva, disse que não concorda com a medida de coação, que considera "excessiva", pelo que vai recorrer para o Tribunal da Relação.

Condenações mal aceites

Carlos Lima, de 36 anos, foi condenado duas vezes no Tribunal Judicial de Vila Verde por causa de uma querela com uma família: o pai terá emprestado 100 mil euros a uma pessoa, e esta não os devolveu, o que terá motivado a intervenção do militar, supostamente em modos agressivos. O caso foi para Tribunal, que o condenou.

Depois disso, e por ter achado que as condenações eram injustas, começou a "atacar" os três magistrados na rede social - com palavras fortes e supostamente ofensivas - e passou a ir com frequência ao Tribunal Judicial de Vila Verde para assistir a julgamentos presididos pela juíza e com a presença de um dos procuradores.

Tê-los-á, depois, abordado na rua e à entrada do Tribunal e mesmo no restaurante que frequentam, pedindo esclarecimentos sobre as sentenças.

É suspeito de ter cometido 43 crimes contra a juíza, 13 contra um magistrado e 10 contra o outro. Três são de perseguição.