Preventiva para mulher que matou filho à facada na Moita

O Tribunal do Barreiro aplicou a medida de coação mais pesada, prisão preventiva, à mulher de 51 anos que matou à facada o filho de 20 anos, na noite desta terça-feira, no Vale da Amoreira, Moita. A suspeita foi detida em flagrante delito pela PSP por homicídio qualificado.

A mulher e o filho estavam no apartamento que partilham há vários anos, quando se gerou uma violenta discussão perto das 23 horas desta terça-feira. A suspeita armou-se com uma faca de cozinha e desferiu vários golpes no peito e no pescoço do filho.

Os vizinhos da família ouviram gritos e chamaram a PSP, que foi ao local, para uma alegada situação de violência doméstica e agressões com arma branca. Quando chegaram, os agentes encontraram o homem ensanguentado e no corredor do prédio. A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro, onde acabou por falecer.

A mulher tinha consigo a arma do crime que entregou aos agentes. Presente ao juiz de Instrução Criminal no Barreiro para aplicação de medidas de coação por homicídio qualificado, ficou em prisão preventiva.

A PJ de Setúbal foi ao local para recolher vestígios e iniciar a investigação.