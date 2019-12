Preventiva para suspeito de furtos em escolas de São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 15:20 Facebook

As Brigadas de Investigação Criminal da PSP de São João da Madeira detiveram o homem suspeito de ser o responsável por diversos furtos em escolas e estabelecimentos comerciais do concelho. Encontra-se em prisão preventiva.

A onda de furtos ocorridos nos últimos meses, em São João da Madeira, causou alarme social com diversas escolas a serem alvo de furto, perdendo muitos dos seus bens e equipamentos.

Nas semanas em que o homem de 32 anos, sem profissão, residente em Oliveira de Azeméis, atuou, nem sequer escapou o edifício da Segurança Social da cidade que, para além do rasto de destruição causado no interior, ficou sem um televisor de uma das divisões.

A escola dos Condes e das Travessas terão sido as primeiras assaltadas e vandalizadas. Seguiram-se Fontainhas, Escola do Parque e a Escola de Casaldelo, que no espaço de duas semanas foi assaltada duas vezes.

Para além do arrombamento de portas e janelas, o suspeito terá levado dinheiro, computadores, máquinas fotográficas, televisões, material informático e ecopontos pequenos.

Num dos furtos a uma escola chegaram a comer alguns alimentos, numa altura em que se assinalava a semana da alimentação.

O Tribunal de Santa Maria da Feira aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva, sendo conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias.