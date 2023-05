Preventiva para suspeito de homicídio e profanação de cadáver no caso do Cadaval

JN/Agências Hoje às 15:43 Facebook

O homem suspeito do homicídio de um cidadão de origem brasileira, cujo corpo desmembrado foi encontrado no Cadaval, ficou hoje em prisão preventiva após interrogatório judicial, disse à agência Lusa fonte ligada à Comarca de Lisboa Norte.

O suspeito, português de 52 anos, que tinha sido identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) pelo homicídio de Valdene Mendes, de 47 anos, ficou em prisão preventiva após o tribunal de instrução criminal entender que existiam os perigos de "continuação da atividade criminosa, perigo de fuga e perigo de perturbação do inquérito (investigação), que preenchem os requisitos para a aplicação desta medida de coação mais gravosa.

O detido está indiciado pelo crime de homicídio qualificado e de profanação de cadáver.

Segundo a PJ, que dirige a investigação, "o crime ocorreu num contexto de conflito numa relação entre vítima e suspeito que veio a terminar na madrugada de dia 28 de abril de 2023, com a prática do crime de homicídio na residência que ambos partilhavam".

Após a prática do crime, indicou a PJ em comunicado, "o agressor levou a efeito diligências tendentes à profanação e ocultação do cadáver, localizado e recuperado em 2 e 3 de maio de 2023, em espaço rural da zona do Cadaval". O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico, em Pero Moniz.

"Após a realização das diligências efetuadas até ao momento, que contaram com relevante colaboração dos serviços da Guarda Nacional Republicana, foi possível a identificação do cadáver da vítima, bem como a identificação do indivíduo suspeito da autoria dos crimes", mencionou a PJ, revelando que "a vítima veio a ser identificada pelas impressões digitais, através de perícia efetuada por peritos do Laboratório de Polícia Científica" da PJ.