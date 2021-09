Preventiva para suspeito de incendiar casa onde os pais dormiam

Joaquim Gomes Hoje às 20:43 Facebook

O homem, de 30 anos, que ateou um incêndio em sua casa, enquanto os pais dormiam, numa aldeia de Vieira do Minho, ficou em prisão preventiva, no Anexo Psiquiátrico do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

O suspeito, solteiro e desempregado, foi detido pela GNR de Vieira do Minho, que o entregou à Polícia Judiciária de Braga.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, o suspeito sofrerá de problemas de saúde mental, agravados pelo consumo de drogas, que o terão levado a atear fogo à porta do quarto onde os pais dormiam, na sua residência da Avenida das Carvoeiras, em Anissó, Vieira do Minho.

O caso ter-se-á devido a conflitos familiares, sendo que o suspeito já terá antecedentes por outros crimes, nomeadamente, de fogo posto.