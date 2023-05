Preventiva para um dos dois portugueses apanhados com 90 quilos de haxixe em atrelado

Um dos dois portugueses que foram detidos na segunda-feira, na cidade espanhola de Ceuta, com 90 quilos de haxixe dissimulados nas laterais de um atrelado, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Presente na terça-feira a primeiro interrogatório judicial, o condutor do Mercedes topo de gama assumiu a responsabilidade dos factos, pelo que lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, que irá cumprir na prisão de Mendizábal.

De acordo com a imprensa espanhola, pode enfrentar uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão por um crime contra a saúde pública. Já a mulher que acompanhava o suspeito foi libertada.

O casal foi intercetado, na segunda-feira, cerca das 15 horas, pela Guardia Civil quando pretendia seguir de ferryboat do porto de Ceuta para Algeciras, no sul de Espanha. Ambos foram detidos depois de um cão especializado ter detetado droga em fundos falsos de um atrelado que puxavam com o Mercedes.

A convicção das autoridades é de que a droga teria sido comprada em Marrocos e teria como destino Portugal.