Preventiva para um dos dois suspeitos de tentaram matar homem em Estremoz

O Tribunal Judicial de Évora decretou, esta terça-feira, a prisão preventiva de um dos dois homens, detidos pela Polícia Judiciária (PJ), suspeitos de tentarem matar outro, de 30 anos, no concelho de Estremoz (Évora), revelou fonte policial.

A mesma fonte da PJ disse à agência Lusa que os suspeitos da tentativa de homicídio com uma arma branca, de 38 e 39 anos, irmãos, de nacionalidade brasileira, foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial.

O homem a quem foi decretada a prisão preventiva foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo, acrescentou.

O outro suspeito ficou sujeito a apresentações periódicas na força de segurança da área de residência.

O caso ocorreu na freguesia de São Lourenço de Mamporcão, no concelho de Estremoz, e a vítima é também de nacionalidade brasileira, acrescentou a fonte policial.

A PJ indicou hoje, em comunicado, que a tentativa de homicídio ocorreu ao final do dia da passada quinta-feira, no interior da residência que todos partilhavam, na sequência de uma discussão por motivos fúteis.

Segundo a força policial, a vítima "sofreu pelo menos sete golpes cortoperfurantes", os quais atingiram "as zonas abdominal, torácica, cervical e auricular direita", permanecendo ainda em internamento hospitalar.

Já os alegados agressores encetaram "de imediato fuga para parte incerta", mas acabaram por ser localizados no Aeroporto de Lisboa, com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), referiu a polícia de investigação criminal.

De acordo com a PJ, os suspeitos foram detidos por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora por existirem "fortes indícios" da prática em coautoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.