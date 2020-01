Preventiva para varredor que violou jovem de 17 anos que abordou na rua

Alexandre Panda Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 55 anos, detido pela PJ do Porto por suspeita de ter violado uma jovem de 17 anos em Santo Tirso, ficou em prisão preventiva.

O suspeito, varredor de profissão, foi levado na quinta-feira ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Matosinhos, mas a aplicação de medidas de coação foi adiada para esta sexta-feira.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima passou a noite de segunda-feira num café, onde tinha estado com amigos. Já de madrugada, pouco antes das duas horas, saiu sozinha do estabelecimento para regressar a casa.

Ao passar na Rua dos Cinco Caminhos, foi abordada por um homem que conhecia de vista e que estava à porta da sua residência, encostado ao portão de entrada.

Sem desconfiar de nada, a jovem aproximou-se do indivíduo, tendo sido repentinamente agarrada e levada à força para dentro de casa. Já no interior, de acordo com o relato que a vítima fez às autoridades, foi manietada e violada pelo varredor.

"Na sequência de denúncia de uma jovem de 17 anos, a Polícia Judiciária desenvolveu diligências que permitiram concluir que o suspeito a terá obrigado, através de violência física, à prática de cópula contra a sua vontade", adianta a PJ.

Aproveitando um momento de desatenção do agressor, a menor conseguiu fugir da residência e dirigiu-se ao hospital local, à procura de socorro. Perante um aparente caso de violação, a equipa médica chamou a PSP de Santo Tirso que alertou a brigada de luta contra os crimes sexuais da PJ. Rapidamente foi reunida prova suficiente para deter o homem, conhecido pela alcunha de "Quim".