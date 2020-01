Preventiva por esfaquear duas pessoas em Lisboa. Vítimas feridas com gravidade

Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 45 anos, suspeito de ter esfaqueado duas pessoas depois de uma "pequena discussão" na noite de fim de ano, na quarta-feira, em Lisboa, ficou esta quinta-feira em prisão preventiva, anunciou a PSP

"O motivo deste violento episódio não foi ainda possível apurar de forma concreta, mas ao que tudo indica terá sido por motivos torpes e fúteis, originado por uma pequena discussão que despoletou o comportamento violento do suspeito", adianta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), em comunicado.

De acordo com a PSP, o homem foi detido na freguesia de Arroios, por ser suspeito da prática de dois crimes de ofensas à integridade física graves e um crime de detenção de arma proibida.

Na nota, a PSP descreve que o dispositivo de vigilância e patrulha que tinha na zona foi acionado por "uma situação de desordem na Praça do Chile, envolvendo o recurso a armas",

No local foram encontradas "duas vítimas inanimadas, completamente ensanguentadas, e com marcas visíveis de agressão, com golpes profundos em várias zonas do corpo", é referido na nota.

Uma pessoa que testemunhou o que se tinha passado forneceu, então, informações sobre o suspeito, levando, depois, à sua "interceção".

"Este [o suspeito), surpreendido com a rápida intervenção da polícia, tentou ainda, sem sucesso, arremessar discretamente a arma do crime para uma zona não visível, facto que foi observado pelos polícias, vindo a apreendê-la ainda com vestígios visíveis do crime que tinha acabado de cometer", lê-se no comunicado.

As duas vítimas, de 28 e 36 anos, foram transportadas ao Hospital de São José com "graves lesões" provocadas por uma arma branca, apresentando uma delas "um corte profundo que lhe atravessava toda a face até à zona da nuca" e, a outra, "dois grandes cortes nas costas, um no braço e outro na cabeça".

O suspeito, que tem "um vasto historial negativo, nomeadamente de crimes cometidos contra a integridade física e contra a esfera patrimonial", foi detido e, hoje, após o primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, acrescenta a PSP.