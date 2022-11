Prisão domiciliária para homem que matou ladrão de fruta

JN Hoje às 12:19 Facebook

O homem que, no passado domingo, matou um ladrão de fruta no Funchal vai ficar em prisão domiciliária. Enquanto não estiverem reunidas as condições tecnológicas, permanece em prisão preventiva.

O crime ocorreu durante a tarde de domingo. Dois homens invadiram um quintal de uma moradia em Santo Amaro, no Funchal. Ao que tudo indica pretenderiam roubar fruta para depois a vender. O filho dos proprietários apercebeu-se e chamou a polícia. Quando deram pela chegada da PSP, os ladrões fugiram.

A dupla esperou que os polícias se fossem embora e voltou a introduzir-se no quintal. O filho viu-os e, armado com uma foice, confrontou-os. Envolveram-se fisicamente e um dos ladrões acabou golpeado no torso. O outro fugiu. Quando a PSP regressou ao local, o ladrão já estaria cadáver.

O filho dos donos, com cerca de 40 anos de idade, contou tudo às autoridades e não ofereceu resistência. Foi detido e sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Funchal.

Ficará sujeito a prisão domiciliária e monitorizado por pulseira eletrónica. Enquanto não forem consideradas reunidas as condições para aplicar esta medida de coação, o suspeito permanecerá em prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público do Funchal, com a coadjuvação da PJ.