Prisão domiciliária para jovem que esfaqueou rapaz em centro comercial de Viana do Castelo

O tribunal de Viana do Castelo aplicou esta quarta-feira a medida de coação de prisão domiciliária ao jovem de 18 anos que, na segunda-feira, esfaqueou um rapaz de 17 anos num centro comercial, informou fonte da PSP.

O jovem, residente em Darque, na margem esquerda do rio Lima, foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Viana do Castelo.

Aquele procedimento esteve inicialmente previsto para terça-feira, mas foi adiado para hoje, uma vez que a PJ ainda se encontrava a desenvolver diligências de investigação.

Segundo fonte do hospital de Braga, hoje contactada pela agência Lusa, a vítima encontra-se estável, internada nos cuidados intermédios.

Na segunda-feira, após a agressão com arma branca, o jovem foi transportado pelo INEM para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, "onde foi estabilizado", tendo sido transferido para o hospital de Braga, onde deu entrada cerca das 18 horas.

Foi submetido a intervenção cirúrgica e ficou sob "vigilância ativa".

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária por indiciar a prática do crime de tentativa de homicídio.

Na segunda-feira, contactado pela agência Lusa, o 2.º comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, adiantou que a vítima foi atingida na zona do tronco por uma faca de abertura automática, vulgarmente designada de ponta e mola.

Raul Curva disse que os dois jovens se conheciam e que são ambos da cidade de Viana do Castelo.

A agressão ocorreu na zona da restauração do centro comercial Estação Viana.

Além dos agentes policiais, adiantou, a segurança privada do centro comercial também interveio com prontidão.