Prisão domiciliária para marido que agredia, cuspia e atirava cigarros a mulher

Um indivíduo, de 28 anos, suspeito de esbofetear, pontapear, agredir e atirar cigarros acessos, além de cuspir na mulher foi colocado em prisão domiciliária, nas Caldas da Rainha, onde reside o casal.

De acordo com o Ministério Público (MP), os factos ocorreram entre abril e julho de 2022, no concelho das Caldas da Rainha. "Nessas circunstâncias, o arguido desferiu bofetadas, pontapés e golpes no rosto e cabeça da vítima, apertou-lhe o pescoço, agarrou e puxou-lhe os cabelos, arrastou-a e empurrou-a, provocando a sua queda no chão. E também a insultou e lhe dirigiu ameaças de morte, deixando-a intranquila e assustada", assegura o MP.

A investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas também apurou que o arguido apontou uma faca à vítima, atirou-lhe um cigarro aceso contra um braço e cuspiu-lhe no rosto.

O indivíduo já foi condenado pelo crime de violência doméstica, a uma pena de dois anos de prisão, suspensa por igual período, por sentença transitada em julgado em 2018.

"O juiz de Instrução Criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, ficando, no entanto, em prisão preventiva enquanto não for possível a sua colocação numa residência de forma eficaz", precisa ainda o MP.