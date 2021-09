Prisão para encapuzados que roubaram carro no hospital de Almada e CTT no Seixal

Rogério Matos Hoje às 11:41 Facebook

Um grupo de três homens encapuzados assaltou a dependência dos CTT na Amora, Seixal, e fugiu com quase dois mil euros numa viatura que tinha roubado por meio de carjacking no Hospital de Almada.

O assalto ocorreu na sexta feira passada e os suspeitos foram capturados pela PSP que travou a fuga numa operação relâmpago. Um dos agentes ficou ferido durante a detenção. Os suspeitos ficaram em prisão preventiva.

Durante a tarde de sexta feira, dia 10, os encapuzados realizaram uma emboscada a uma mulher que entrava no carro no parque de estacionamento do Hospital de Almada. A vítima foi agredida violentamente e deixada no local, enquanto os suspeitos fugiram com o carro roubado.

De seguida, já no carro subtraído, os arguidos dirigiram-se aos CTT das Paivas, Amora. Aqui, encontravam-se funcionários e clientes. Os assaltantes anunciaram o assalto, exibiram as facas que tinham e exigiram que lhes fosse entregue dinheiro. Fugiram com 1985 euros. Nenhum dos clientes e funcionários foram agredidos.

Os suspeitos conseguiram ainda fugir com o dinheiro na mesma viatura roubada, mas não foram longe. A PSP acionou para o local as patrulhas que fecharam a circulação rodoviária na Estrada Nacional 10, junto à autoestrada, para onde os suspeitos se dirigiram.

Perante o aparato policial, os assaltantes abandonaram a viatura e fugiram a pé. Ao que o JN apurou, os três barricaram-se no WC de um café. A PSP retirou as pessoas que estavam no café e arrombou a porta da casa de banho. Os suspeitos estariam a mudar de roupa. Durante a detenção, um agente da PSP foi agredido e sofreu ferimentos considerados leves.

Os assaltantes foram detidos pela prática de dois crimes de roubo e presentes a tribunal que lhes aplicou a medida de coação mais pesada, prisão preventiva.