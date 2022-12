Prisão para jovem que esfaqueou outro num baile em Beja

Vai ficar em prisão preventiva, para já, o jovem que na manhã do dia de Natal esfaqueou outro, durante um baile, em Porto Peles, freguesia de Neves, concelho de Beja.

O juiz de instrução criminal do tribunal de Beja determinou a medida de coação mais gravosa que deverá estar em vigor até que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais considere que há condições para que o arguido fique em prisão domiciliária.

Cerca das 7.45 horas de domingo, na sede da Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, dois jovens envolveram-se numa rixa que acabou com um deles ferido à facada com dois golpes, no abdómen e no tórax.

Foi o agressor, depois de fugir do local por uma janela da casa de banho para não ser linchado, que foi à GNR dizer o que fizera, sendo depois chamada a Polícia Judiciária de Faro que o deteve fora de flagrante delito.

A vítima foi hospitalizada tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Beja, estando internado no serviço de Cirurgia, não corre risco de vida.