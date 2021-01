Prisão para mãe e avó que tiraram menina ao pai

Olga Costa Hoje às 19:57 Facebook

Fugiram com a menina em 2011, após o tribunal entregar a guarda ao progenitor. GNR de Barcelos descobriu-as na Figueira da Foz.

A GNR de Barcelos resgatou uma menor, agora com 17 anos, que tinha sido sequestrada em 2011 pela mãe e pela avó depois de uma decisão judicial que as obrigava a entregar a menor ao pai. Mãe e avó, agora com 58 e 82 anos, estavam há cerca de um ano na Figueira da Foz, depois de, na fuga, terem passado pelo Brasil e, mais recentemente, por Espanha. Em junho passado tinham sido acusadas pelo Ministério Público dos crimes de maus-tratos, sequestro agravado e subtração de menor. Já estão em prisão preventiva.

As duas mulheres foram detidas pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos à porta da escola da menina, na Figueira da Foz. A menor, que não vê o pai desde 2011, foi entregue ao avô materno. Este, segundo fontes ligadas à investigação, não terá relação próxima com as arguidas. Aliás, estaria separado da avó já há vários anos.