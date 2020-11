Prisão por assaltar jovens na rua com faca em Almada 

Rogério Matos Hoje às 16:42 Facebook

Um homem de 35 anos foi condenado a cinco anos de prisão por assaltar dois jovens nas ruas de Almada sob ameaça de uma faca. O cúmplice, de 24 anos, viu o tribunal suspender a pena de dois anos e seis meses de prisão.

O Tribunal de Almada deu como provado que os arguidos abordaram dois adolescentes, durante a noite, em Almada, com o intuito de os assaltar. As vítimas foram ameaçadas com uma faca para entregarem o dinheiro, telemóveis e outros bens. Não resistiram, entregaram tudo aos assaltantes, que se colocaram em fuga logo depois.

A queixa foi feita na PSP que, após investigação, conseguiu identificar os dois suspeitos e capturá-los. Os suspeitos foram detidos agora condenados pelo Tribunal de Almada por roubo qualificado.