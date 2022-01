Prisão preventiva para 11 dos 21 detidos em operação contra droga

O Juiz de Instrução Criminal do tribunal de Évora decretou prisão preventiva para 11, nove homens e duas mulheres, dos 21 detidos pela GNR da operação "Imperfechtus", levada a cabo em Beja, Viana do Alentejo e Portel. Os restantes dez ficaram sujeitos a termo de identidade e residência (TIR).

A decisão foi tomada ao final da noite de sexta-feira, mais rápido do que era suposto, uma vez que os arguidos não prestaram declarações, depois de terem sido identificados na quinta-feira. Os nove homens, na grande maioria de Beja, foram levados para o Estabelecimento Prisional da cidade e as duas mulheres para Tires.

Alguns dos arguidos tinham sido condenados em março de 2019 a penas de prisão, suspensas na sua execução, a menos de dois anos de prisão.

Na operação que teve início na noite de terça-feira na localidade fronteiriça de Pomarão, concelho de Mértola, foram intercetadas cinco viaturas e diversos indivíduos que faziam o transporte do estupefaciente e prosseguiu na madrugada do dia seguinte, em Beja e em Viana do Alentejo e Portel (distrito de Évora). Foram detidas 21 pessoas, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, apreendidos 46 quilos de haxixe, suficiente para 92.000 doses individuais, 9 viaturas de alta cilindrada, entre elas um Porsche Panamera, duas armas de fogo, um colete balístico e uma botija de gás de óxido nitroso.

O processo estava a ser investigado desde dezembro de 2019 pela GNR de Évora e deu cumprimento a um total de 35 mandados de busca, 16 domiciliárias, 1 em estabelecimento e 18 em veículos, culminando na detenção de 18 suspeitos. Posteriormente foram detidos mais três indivíduos relacionados com o tráfico de estupefacientes, que se encontravam ligados à investigação. Dos detidos, catorze residem em Beja, quatro em Lisboa, dois em Viana do Alentejo e um em Portel. Das nove viaturas apreendidas, sete pertencem a detidos de Beja e duas aos de Lisboa.