Prisão preventiva para assaltante de turistas

Joaquim Gomes Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um assaltante à mão armada, que agrediu um casal de turistas no centro de Braga, ficou na sexta-feira em prisão preventiva, sendo suspeito de ter assaltado as funcionárias de uma loja na mesma cidade.

"Joãozinho", de 25 anos, residente na Urbanização do Fujacal, em Braga, está indiciado pela Polícia Judiciária por ter assaltado com muita violência um português e uma congolesa no momento em que faziam um levantamento numa caixa multibanco, na noite de 11 de outubro, roubando-lhes 200 euros e um telemóvel.

Segundo as investigações criminais, o assalto mais violento foi cometido cerca das 23.30 horas numa caixa multibanco na Praça do Conde de Agrolongo (Campo da Vinha), tendo o casal sido agredido sucessivamente, ele com coronhadas nas costelas e ela com socos e pontapés em diversas partes do corpo, "sem razões aparentes".

Em colaboração com a PSP de Braga, a PJ deteve o suspeito, referenciado ainda pelo assalto a funcionárias de uma loja na Avenida da Liberdade, ao final da tarde de 24 de outubro, roubando todo o apuro das caixas registadoras, igualmente com ameaça de uma pistola.