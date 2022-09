Prisão preventiva para atirador do Almada Fórum

JN Hoje às 14:51 Facebook

O homem que no passado sábado disparou uma pistola no interior de um centro comercial em Almada e feriu uma menina de cinco anos ficou em prisão preventiva. Está indiciado de seis crimes de homicídio na forma tentada e um de posse de arma proibida.

Na noite do dia 10, quando passeava pelo Almada Fórum, o suspeito trocou palavras e provocações com um casal acompanhado dos filhos. Seguiu o casal e, após nova troca de palavras. retirou a arma de uma bolsa e disparou-a pelo menos duas vezes, tendo uma das balas atingido uma menina, descreve um comunicado do Ministério Público de Almada.

O homem colocou-se em fuga, tendo sido intercetado pela PSP ainda no interior do centro comercial. Foi apresentado a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a prisão preventiva. Está fortemente indiciado da prática de seis crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e um crime de detenção de arma proibida.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Almada do DIAP da comarca de Lisboa, coadjuvado pela PJ.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça.