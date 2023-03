Prisão preventiva para avô que matou neta em casa

O avô que matou a neta em casa em Vialonga por vingança contra o anúncio da mãe que iria sair de casa ficou em prisão preventiva. Olegário Borges, 69 anos vai cumprir a medida de coação aplicada, esta terça-feira, pelo Tribunal de Lisboa no Hospital Prisão de Caxias, onde vai ser submetido a perícia psiquiatra.

A menina Lara, com sete anos, foi assassinada na noite de segunda-feira, dia 13. Foi a mãe da menina que, ao chegar a casa no primeiro esquerdo do número dois da Rua Primeiro de Dezembro perto das quatro horas da manhã que se deparou com o cenário dantesco e chamou as autoridades. A filha estava moribunda, a casa revirada e havia sangue por todas as paredes, sinal que a menina lutou contra o avô que chamava de paizinho. O crime foi cometido na sala da habitação, onde o homicida permaneceu com a menina sem vida até ir a mãe chegasse a casa. Quando esta chegou, pegou na filha e gritou pelas escadas com a menina ao colo. "Não cheguei a tempo de salvar a minha filha", exclamou, de acordo com o vizinho Diogo Gomes, que acordou nesta altura.

O homicida tentou nesse momento matar-se, cortando os pulsos e pescoço com uma faca de cozinha, a mesma que usou para matar Lara, mas sem sucesso. Esteve internado no Hospital de Santa Maria e depois de receber alta foi detido pela PJ de Lisboa.

Na génese do homicídio estará uma vingança o anúncio da mãe de Lara, filha de Olegário Borges, de que ia mudar de casa para viver com o namorado. O homicida não aceitava que esta dedicasse tempo ao novo namorado e ainda via como uma afronta que esta saísse de casa, onde viviam os três desde que Lara nasceu, para seguir a sua vida longe de Olegário e colocando assim fim à vida que o homem não aceitava que terminasse.

Assim, decidiu vingar-se da filha ao matar a neta com quem tinha até então uma relação invejável de amor e cumplicidade.

Todos os fins de semana, a pequena Lara acompanhava o avô à sua horta nas traseiras do Bairro da Icesa, a poucas centenas de metros de casa. Aqui, a menina brincava com os seus bonecos sentada junto a uma mesa, mesmo junto à horta, enquanto o seu avô tratava dos legumes.

Durante a semana, o avô levava a menina à escola, na Associação para o Bem-estar Infantil de Vialonga, perto de casa. O ambiente entre os dois era sempre o melhor e admirável por todos os vizinhos que ficaram em choque com o crime.