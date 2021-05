Prisão preventiva para casal apanhado com 11 mil doses de droga em Serpa

Teixeira Correia Hoje às 17:15 Facebook

Ficou em prisão preventiva o casal português, um homem de 37 anos e mulher de 25 anos, residente em Aljustrel, detido no passado dia 27 de abril, em Serpa, quando regressava de Espanha com um carregamento de haxixe e liamba, suficiente para 11 mil doses individuais.

No âmbito de diversas ações de investigação sobre o tráfico de produtos estupefacientes na zona da fronteira terrestre com Espanha, militares da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) do Comando Territorial de Beja da GNR abordaram o casal num veículo ligeiro, que mostrou um comportamento suspeito.

Feita uma busca à viatura, que depois viria a ser apreendida, foram encontradas 8930 doses de haxixe, 2740 doses de liamba, 715 euros em dinheiro e dois telemóveis.

O casal foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Serpa, tendo-lhes sido decretada a prisão preventiva. O homem está no Estabelecimento Prisional (EP) de Beja e a mulher no EP de Odemira.