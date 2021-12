Casal detido por suspeita de tráfico de droga

Rui Dias Hoje às 14:35 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Guimarães deteve um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 55 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Vizela e Guimarães, na passada segunda-feira.

A investigação por tráfico de estupefacientes decorria há cerca de um ano, indicou a GNR em comunicado. Foi apurado que os suspeitos compravam a droga na área metropolitana do Porto para depois venderem nos concelhos de Vizela e Guimarães.

No seguimento das diligências de investigação, a GNR deu cumprimento a cinco mandados de busca, três domiciliárias, uma em estabelecimento e outra em veículo, que culminaram com a detenção do casal e na apreensão de 104 doses de haxixe, nove doses de cocaína, cinco doses de heroína, seis doses de canábis, 2370 euros em numerário, três telemóveis, uma viatura, uma balança e uma arma branca.

Depois de terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Guimarães, na terça-feira, ao suspeito foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva e à mulher apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.