Prisão preventiva para casal detido por suspeita de tráfico de droga na A1

Vão aguardar julgamento em prisão preventiva o homem e a mulher, de 31 e 29 anos, residentes em Mirandela, detidos pela GNR, na segunda-feira, quando circulavam na autoestrada n.º 1 (A1), perto do Porto, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

Trata-se de um instrutor de condução e da sua namorada sobre os quais recaem suspeitas de tráfico de droga no concelho de Mirandela e na zona da Mealhada, depois de se abastecerem na área do Porto.

As detenções ocorreram no decurso de uma investigação por tráfico de estupefacientes que está a ser conduzida pela GNR de Mirandela desde o final de 2019 e que permitiu aos militares do Núcleo de Investigação Criminal verificarem que o casal adquiria produto estupefaciente no distrito do Porto e fazia o seu transporte e subsequente revenda na cidade de Mirandela e no concelho da Mealhada, a clientes pré-estabelecidos.

"No seguimento das diligências, foram realizadas duas buscas domiciliárias onde foi apreendido diverso material, nomeadamente 1 547 doses de haxixe; 34 comprimidos de ecstasy; Sete doses de folhas de canábis; óleo de canábis; LSD líquido; LSD em gelatina; sementes de folhas de canábis; 52 790 euros em numerário; uma balança de precisão; vários produtos e equipamentos para preparação e acondicionamento de estupefaciente; dois telemóveis; um computador portátil e um veículo", indicou fonte do comando da GNR em Bragança.

Esta operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito (DT) do Porto, Postos Territoriais de Mirandela e Mealhada, Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, Secção de Investigação Criminal de Bragança, Secção Cinotécnica de Bragança e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).