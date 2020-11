Prisão preventiva para casal suspeito de assassinar mulher em Braga

Luís Moreira Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Casal que matou para ter casa confessa crime.

O Tribunal de Guimarães determinou esta sexta-feira a prisão preventiva do casal que assassinou, na madrugada da última quarta-feira, Maria da Graça Ferreira, de 69 anos, e abandonou o corpo num caminho ermo da zona de Montélios, Braga.

Ao que o JN soube de fonte judicial, a mulher mantinha uma relação amorosa com Júlio Araújo, de 61 anos, e, nesse contexto, fez um testamento a seu favor, onde lhe deixava o apartamento em que vivia e os restantes bens. A vítima ter-se-á arrependido e decidido voltar atrás com a decisão, anulando o testamento, o que não agradou ao "namorado".

Júlio Araújo, em conluio com a mulher, Helena Rita, de 48 anos, atraiu Maria da Graça à casa onde viviam e, num clima de ameaças e agressões, terá tentado que a mulher revertesse a decisão e assinasse novo testamento. Face à sua recusa, Júlio tê-la-á matado por estrangulamento e à pancada, durante a noite de terça para quarta-feira. Tese que o relatório da autópsia terá de confirmar.

O cadáver foi, depois, embrulhado num plástico e levado, num Mercedes pertença da vítima, até ao Caminho da Ordem, na freguesia de Dume, situado a poucas centenas de metros do apartamento onde a vítima vivia. Foi descoberto pelas 7.30 horas por dois jovens que faziam jogging nas imediações da Quinta Pedagógica.

Chamada ao local, a Polícia Judiciária (PJ) de Braga terá encontrado vestígios biológicos do agressor, e confirmado que Maria da Graça mantinha um relacionamento amoroso com ele.

Na quinta-feira, a Polícia deteve o casal, mas este, quando interrogado, ter-se-á esquivado a confessar, embora assumindo parte dos crimes, nomeadamente o furto de dinheiro e objetos em ouro pertencentes à vítima.

Hoje, no Tribunal de Guimarães, um dos suspeitos terá contado todos os contornos do assassinato ao Ministério Público e ao juiz de instrução. Ao que o JN sabe, a PJ vai continuar as investigações, tendo em vista o apuramento total das circunstâncias do crime e aspetos que se prendem com a eventual existência de mais património na posse da vítima.