Prisão preventiva para cinco dos oito detidos por tráfico de droga em Bragança

Cinco dos oito detidos pela PSP na passada terça-feira durante uma operação de combate ao tráfico de droga em Bragança vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Os outros três ficam sujeitos a uma medida de coação mais leve, nomeadamente a proibição de frequentar alguns locais e de contactos entre eles. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório ao longo dos últimos dois dias no Tribunal de Bragança.

A PSP está convicta que os detidos, cinco homens e três mulheres com idades entre os 21 e os 60 anos, pertenciam a uma das principais redes de introdução de estupefacientes na cidade de Bragança. Durante a ação da polícia que decorreu em vários locais desta cidade e numa residência em Lebução (Valpaços) foi ainda apreendida cocaína suficiente para 400 doses e heroína que dava para 150 doses, cerca de 3800 euros em dinheiro, duas viaturas ligeiras e 12 telemóveis.

A investigação estava no terreno há sete meses e "permitiu pôr cobro a uma das mais visíveis e importantes vias de distribuição aos consumidores de Bragança e que será totalmente comprometida", referiu o comandante da PSP, José Neto. A maioria dos detidos reside na cidade brigantina, são todos são de nacionalidade portuguesa, e presume-se que as cabecilhas do grupo seja uma mulher com 60 anos e a sua filha.

"Conseguimos apreender algum produto que se suspeita seja estupefaciente, nomeadamente cocaína e uma quantia significativa em dinheiro que se suspeita possa resultar da atividade de tráfico", explicou o comissário Bruno Machado.