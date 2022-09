Prisão preventiva para cinco dos sete detidos pela GNR por tráfico de droga

JN/Agências Hoje às 11:37 Facebook

O Tribunal de Vila Real decretou a prisão preventiva para cinco dos sete suspeitos de tráfico de droga detidos pela GNR numa operação que decorreu em quatro concelhos da região Norte.

O comando Territorial da GNR revelou na segunda-feira que, após uma investigação policial que durou cerca de um ano e meio, deteve no sábado cinco homens, entre os 37 e os 55 anos, e duas mulheres, de 28 e 34 anos, por tráfico de droga nos concelhos de Vila Real, Peso da Régua, Mesão Frio e Gondomar.

Durante a operação policial foram realizados 14 mandados de busca, oito domiciliárias e seis não domiciliárias em viatura, que culminaram na apreensão de 1.107 doses de haxixe, 342 doses de cocaína, 312 doses de heroína e 123 doses de canábis.

A GNR apreendeu também vários telemóveis, 1.400 euros em numerário, duas viaturas, duas balanças, uma arma de ar comprimido, quatro munições, 114 saquetas de acondicionamento da droga, um computador, um 'tablet' e uma mesa de corte.

Os sete detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Vila Real, que decretou prisão preventiva, a medida de coação mais grave, para cinco dos suspeitos.

Os restantes dois ficaram sujeitos a apresentações semanais num posto policial da área de residência, ficando ainda proibidos de sair do concelho e de contactar com testemunhas ou visados no processo.

A operação policial contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), dos Destacamentos de Intervenção (DI) do Porto, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real, bem como do apoio da Secção Cinotécnica do Porto e Vila Real, das Subunidades do Comando Territorial de Vila Real e da Secção Explosive Ordinance Disposal (EOD) de Vila Real.