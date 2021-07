Prisão preventiva para "cultivador" de canábis

Teixeira Correia Hoje às 17:57 Facebook

Ficou em prisão preventiva o cidadão ucraniano, de 25 anos, detido, esta segunda-feira, pela GNR, no Monte do Outeiro, no lugar de Vale de Açor de Baixo, concelho de Mértola, pelos crimes de cultivo e tráfico de estupefacientes.

Ouvido hoje em primeiro interrogatório por um juiz de instrução criminal no Tribunal de Beja, foi-lhe decretada a medida de coação mais gravosa, tendo recolhido pouco depois das 17 horas ao Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar julgamento.

No decurso de uma ação de patrulhamento, militares do Posto da GNR de Mértola suspeitaram de um intenso odor que era libertado pela chaminé de uma habitação. Na sequência de diligências efetuadas, descobriram que a residência estava transformada numa estufa.

Em seis divisões da habitação foram encontradas e apreendidas 540 plantas de canábis com cerca de 1,5 metros de altura e diverso material utilizado para a ventilação e iluminação das referidas plantas, naquela que é a maior apreensão de canábis no concelho de Mértola.