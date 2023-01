Prisão preventiva para detidos em Braga por tráfico de droga

Joaquim Gomes Ontem às 23:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens detidos pela PSP por tráfico de droga a partir do Bairro das Enguardas, na cidade de Braga, que foram presentes durante a tarde ao Tribunal de Instrução Criminal de Braga, ficaram esta terça-feira em prisão preventiva a aguardar julgamento.

A PSP de Braga deteve três homens suspeitos de tráfico de droga, apreendendo heroína e cocaína suficientes para 500 e 250 doses individuais, respetivamente, com buscas domiciliárias, em Braga e Vieira do Minho, apresentando ao juiz dois dos três arguidos.

Segundo fontes judiciais revelaram ao JN, os detidos submetidos a primeiro interrogatório ficaram presos preventivamente, tal como tinha proposto o Ministério Público, ao contrário do que solicitaram, nas alegações, os seus dois advogados de defesa.

PUB

Os três suspeitos, com 20, 48 e 51 anos, tinham 900 euros e diversos objetos de proveniência suspeita, sendo fornecidos por uma mulher, que se abastecia no Bairro da Pasteleira, no Porto, e residente em Vieira do Minho.

"Com esta ação, acreditamos contribuir para a diminuição do tráfico e consumo de droga na cidade de Braga, bem como para aumentar o sentimento de segurança, que são nossas preocupações constantes", revelou a PSP de Braga em comunicado.