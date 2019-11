Prisão preventiva para dois homens que vendiam heroína em Bragança

Glória Lopes Hoje às 11:31 Facebook

Vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva os dois homens detidos pela PSP na noite do passado domingo em Bragança, por decisão do juiz que os ouviu em primeiro interrogatório judicial.

Na mesma operação, desencadeada cerca das 22.30 horas, a PSP identificou um terceiro indivíduo, restituído à liberdade, e apreendeu uma quantidade de heroína suficiente para quase 800 doses individuais e mais de 1500 euros em dinheiro. A polícia está convencida que pôs cobro ao que se considera ser o principal grupo introdutor daquele produto estupefaciente na cidade transmontana.

Os arguidos e o homem identificado pela PSP têm idades compreendidas entre os 46 e os 59 anos e estão indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. Os dois detidos preventivos têm antecedentes criminais e já cumpriram penas de prisão pelo mesmo tipo de crime.

A operação foi o culminar de uma investigação criminal iniciada em março deste ano, revelou uma fonte do comando da PSP em Bragança. "Foi possível através de ações de vigilância detetar em flagrante delito na atividade de tráfico os dois detidos e a apreensão dos artigos. Posteriormente foram realizadas três buscas domiciliárias e uma não domiciliária que resultaram na apreensão de mais produto estupefaciente e mais cerca de um milhar de euros em dinheiro", explicou Rui Machado, comissário da PSP de Bragança, que adiantou que ao longo da investigação se concluiu que parte do tráfico seria feito na via pública e que este grupo tinha uma representação muito forte na cidade.

Os agentes apreenderam ainda diverso material que estará associado ao tráfico, nomeadamente duas balanças de precisão, artefactos próprios para o doseamento e embalagem do produto estupefaciente e ainda uma viatura automóvel e telemóveis usados para estabelecer as comunicações do grupo que trabalhava com alguma organização e pode indiciar que existe uma rede associada ao tráfico de heroína em Bragança. As investigações vão prosseguir.