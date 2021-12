Prisão preventiva para homem de Famalicão que abusava de rapariga de 13 anos

Luís Moreira Hoje às 11:39 Facebook

Ficou em prisão preventiva, por decisão do Tribunal de Famalicão, um homem de 37 anos que abusou sexualmente, durante dois anos, de uma rapariga de 13 anos, na casa onde ambos viviam.

O arguido, que não é familiar da vítima, não foi acusado de violação por não ter usado de violência para coagir a vítima (então com 11 anos), residente numa freguesia dos arredores da cidade de Famalicão.

O Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ adiantou, esta segunda-feira, que procedeu à sua detenção, fora de flagrante delito, depois da situação ter sido denunciada por familiares da menor.

Para além do testemunho da criança, as autoridades contam, para poder incriminar o alegado abusador, com exames médico-legais que confirmam que os abusos incluíram cópula.