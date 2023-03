Prisão preventiva para homem por cinco furtos em estabelecimentos comerciais

Um homem de 30 anos ficou em prisão preventiva por cinco crimes de furto em estabelecimentos comerciais e por ofensas à integridade física qualificada, praticados no concelho de Braga.

A detenção, feita a 13 de março, aconteceu no âmbito de uma investigação que decorre há cerca de dois meses. O suspeito terá praticado o crime entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, em todo o concelho de Braga.

Num dos furtos, o suspeito atropelou um funcionário de um estabelecimento, causando-lhe múltiplas fraturas graves.

As autoridades deram cumprimento a um mandado de detenção e a quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em veículos. No seguimento da ação policial foi ainda constituída arguida uma mulher de 38 anos, companheira do suspeito, indiciada pela prática dos furtos.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente no dia 14 de março, no Tribunal Judicial de Braga, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Braga.