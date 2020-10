Prisão preventiva para homem que ameaçava pais na Covilhã

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

Um homem suspeito de exercer violência psicológica e de ameaçar os pais vai ficar em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela GNR no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho da Covilhã.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco informou que a detenção do homem, de 44 anos, foi feita na quinta-feira, através do Posto Territorial do Tortosendo e dando cumprimento a um mandado de detenção.

"No âmbito de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito exercia violência psicológica de forma reiterada, através de ameaças de morte e ofensas verbais às vítimas, os seus pais de 72 e 68 anos", detalha a GNR.

"Ultimamente, o suspeito intensificou o comportamento violento, devido ao consumo abusivo de álcool, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção", acrescenta.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Covilhã, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco.