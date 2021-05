Prisão preventiva para homem que assaltou pastelaria em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Ficou em prisão preventiva o homem de 51 anos que, esta quinta-feira, roubou 200 euros numa pastelaria em Fafe. Ouvido hoje em tribunal, o arguido já recolheu ao estabelecimento prisional do Vale do Sousa.

Recorde-se que o homem, já com antecedentes criminais, entrou mascarado no estabelecimento e ameaçou a funcionária, dizendo que se não lhe desse o dinheiro da caixa a matava.

O montante naquela altura apurado era de 200 euros, valor com o qual o assaltante fugiu. Depois de alertada a GNR, o homem viria ser detetado pelas autoridades. Foi conduzido ao posto da polícia e terá confessado o crime.

O mesmo suspeito já tinha efetuado um furto em fevereiro, na freguesia de Antime, também em Fafe, quando, munido de uma faca, roubou uma bolsa com 50 euros a um homem de 87 anos.

Na altura, o Tribunal de Guimarães sujeitou-o a apresentações diárias no posto da GNR de Fafe até que as autoridades judiciais encontrassem vaga para, em regime fechado e com pulseira eletrónica, ir para uma clínica de desintoxicação.