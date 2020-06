Prisão preventiva para homem que esfaqueou mulher durante assalto

Salomão Rodrigues Ontem às 23:50 Facebook

O homem com cerca de 50 anos que, na passada terça-feira, esfaqueou uma mulher durante um assalto a uma loja em São João da Madeira, ficou em prisão preventiva depois de ouvido em interrogatório no Tribunal da Feira.

O suspeito, com antecedentes criminais e toxicodependente, foi identificado e detido pela PSP da cidade dois dias depois do assalto ocorrido na Casa dos Cereais, na Avenida do Brasil.

Na altura, o homem entrou no estabelecimento dizendo que pretendia efetuar algumas compras. Mais tarde, seguiu a mulher até ao balcão e com a ameaça de uma faca pegou de imediato no dinheiro que se encontrava na caixa registadora, cerca de 100 euros.

Ultrapassado o momento de surpresa, a mulher terá reagido e foi golpeada na zona do estômago. Sofreu um pequeno ferimento, sem consequências de maior, tendo continuado a resistir à investida do agressor, que ficou sem a faca e acabou por fugir numa bicicleta na pose do dinheiro que tinha retirado da caixa registadora.

O assalto ficou registado no sistema de videovigilância. As investigações da PSP de São João da Madeira levariam à identificação e detenção do homem que foi ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal da Feira.

Foi-lhe decretada a prisão preventiva como medida de coação.