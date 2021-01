Prisão preventiva para homem que fez assalto com catana 

Rogério Matos Hoje às 12:32 Facebook

O Tribunal de Setúbal colocou em prisão preventiva um homem, de 42 anos, que assaltou um posto de combustível em Palmela com uma catana. Para a decisão, pesaram os antecedentes do suspeito, que já cumpriu por duas vezes penas de prisão por roubo em postos de combustível.

O assalto ocorreu em outubro na localidade de Águas de Moura. O suspeito ameaçou a funcionária com a catana. A vítima não ofereceu resistência e o homem fugiu com o dinheiro que estava na máquina registadora, 400 euros.

A GNR chegou à identificação do suspeito através das imagens de videovigilância do posto de combustível. Na casa do suspeito, a GNR encontrou a roupa que utilizou no crime, mas não a arma.

O homem está indiciado dos crimes de roubo agravado e detenção de arma proibida.