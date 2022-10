Prisão preventiva para homem que matou ex-companheira e agrediu a sua filha em casa

O homem que matou selvaticamente a ex-companheira em casa em Sintra, a 6 de outubro, à facada e atacou brutalmente a filha desta, de 14 anos, ficou em prisão preventiva após ser presente a tribunal.

Átila Duarte, 34 anos, não aceitava o fim da relação com Cássia Adriane, da mesma idade, com quem veio para Portugal há três anos e assassinou-a em sua casa em Mem Martins, Sintra. O suspeito foi detido pela PJ no Alentejo e tentou a fuga ao saltar da viatura da PJ na A2, em Palmela. Sofreu ferimentos graves.

Na madrugada do homicídio, na casa onde Cássia vivia com os quatro filhos, em Mem Martins, o homicida entrou de rompante e matou a sua ex-companheira com vários golpes de faca. Na origem do homicídio estará a recusa do suspeito em aceitar o fim da relação.

Durante o ataque, a filha de Cássia tentou defender a mãe, mas foi brutalmente agredida pelo suspeito. Este viria a colocar-se em fuga para o Alentejo, onde vivia e tinha uma empresa de jardinagem.

O filho de oito anos da vítima mortal chamou as autoridades, mas nada havia a fazer pela vida da mulher de 34 anos, que acabou por falecer. A menina de 14 anos foi transportada em estado crítico para o hospital de Santa Maria, onde permanece internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos.

A Polícia Judiciária de Lisboa foi chamada a investigar o caso e poucas horas depois identificou o ex-companheiro de Cássia como possível suspeito. Átila foi localizado no Alentejo e quando voltava para Lisboa na viatura da PJ tentou a fuga. Conseguiu abrir a porta e saltar quando esta se encontrava em alta velocidade na A2, em Palmela. Não conseguiu fugir, sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.