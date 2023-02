Prisão preventiva para homem que matou ex-mulher em Gondomar

A.P. Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem de 47 anos que matou a mulher de quem se estava a divorciar, na quarta-feira, em Gondomar, ficou em prisão preventiva.

O homem, mecânico de profissão, terá confessado a autoria do crime no interrogatório judicial a que foi sujeito no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Ao que tudo indica, o suspeito terá agido num contexto de possessão doentia, não admitindo o fim da relação, que já ocorrera em agosto. O casal tinha uma filha de 11 anos que ficara com guarda partilhada após a separação.

O crime ocorreu na manhã de quarta-feira, no centro de Gondomar. O homem foi até à agência de seguros onde a mulher fazia limpezas e atacou-a com uma faca, provocando-lhe a morte. Fugiu, mas depois entregou-se na esquadra da PSP em Gaia.

PUB

O agressor vai ficar aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.