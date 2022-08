Prisão preventiva para homem que matou namorada grávida à facada no Barreiro

O homem de 29 anos que matou a namorada grávida de oito meses à facada no Barreiro e se preparava para fugir do país viu o Tribunal do Barreiro aplicar-lhe a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Denise Rosa, 38 anos, mãe de quatro filhos e prestes a dar à luz o quinto foi morta com extrema violência em casa pelo companheiro, Vany Vieira, de 29 anos, com quem estava junta há um ano. Nenhuma criança estava em casa.

O crime ocorreu na terça-feira e o corpo da mulher de ascendência cabo-verdiana foi encontrado esta madrugada de quinta-feira com cerca de dez golpes de faca, muitos na barriga.

Vany Vieira foi detido na manhã de ontem no aeroporto, pronto a comprar um bilhete de avião para fugir do país e na sua posse tinha uma faca.