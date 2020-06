Prisão preventiva para homem que matou primo em Tondela

Sandra Ferreira Hoje às 18:04 Facebook

O homem de 46 anos, que na madrugada de quinta-feira matou o primo, Luís Santos, de 45, com uma caçadeira, em Lajeosa do Dão, Tondela, ficou em prisão preventiva.

A medida de coação foi decidida esta tarde de sexta-feira, depois do suspeito ter sido presente ao juiz no tribunal de Viseu.

Herculano Casimiro terá assassinado o primo pouco antes das 2.30 horas da madrugada, depois de ter assistido num café ao jogo de futebol entre o F. C. Porto e o Marítimo. Antes de sair do estabelecimento, depois das 23.30 horas, comprou tabaco para levar ao primo, que vivia a menos de 50 metros da casa dele. Tinham uma boa relação.

Luís Santos estava emigrado na Alemanha, mas por causa da covid-19 regressou à aldeia. Já neste local, teve um acidente de moto e estava a recuperar em casa. Era Herculano Casimiro quem lhe levava cerveja e tabaco.

As autoridades acreditam que os dois estiveram a ingerir bebidas alcoólicas em casa de Luís Santos. Suspeita-se que terá havido uma discussão e Herculano tenha ido a casa buscar uma caçadeira, com que disparou contra Luís, atingindo-o na zona do tórax.

Antes das 2.30 horas, Herculano ligou para o quartel dos bombeiros a pedir uma ambulância, dizendo que tinha disparado contra o primo. Quando as equipas de socorro chegaram encontraram o homem alcoolizado e armado.

Recusando-se a entregar a caçadeira, fugiu para as imediações. Sem condições de segurança, os bombeiros, que tiveram de aguardar pela GNR para que fosse montado um perímetro de segurança, só puderam aproximar-se da vítima cerca de meia hora depois. Nessa altura, já nada havia a fazer.

O suspeito foi capturado pela GNR na periferia da casa onde vivia, cerca das 4 horas da madrugada, e entregue depois à Polícia Judiciária de Coimbra, que está a investigar.