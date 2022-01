Prisão preventiva para homem que matou senhorio à facada em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 17:34 Facebook

Ficou em prisão preventiva o homem de 42 anos que, ao início da tarde desta segunda-feira, assassinou à facada o senhorio em Frazão, Paços de Ferreira, devido a uma contenda antiga associada à compra de um terreno.

André Santos foi presente a juiz nesta terça-feira à tarde, em Penafiel, e foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Custóias.

O homicida matou Vitorino das Neves, de 79 anos, quando o idoso se encontrava num campo a cortar legumes para alimentar os animais. André Santos, passou de carro na Rua da Barroca, em Frazão, Paços de Ferreira e quando viu o senhorio, saiu da viatura e dirigiu-se até ele. Tirou-lhe a faca que este tinha nas mãos para cortar os legumes e desferiu-lhe vários golpes no pescoço e peito, dirigindo-se de seguida para o carro para fugir.

Contudo, o homem foi apanhado por um vizinho que assistiu ao crime e que o reteve até à chegada da GNR. Foi depois entregue à Polícia Judiciária, que está encarregue da investigação.

Ao que foi possível apurar, o crime ocorreu devido a um negócio antigo de um terreno, que era cultivado pelos pais do homicida, havendo ainda um acordo de compra realizado por estes com o anterior proprietário. Contudo, acabou por ser Vitorino das Neves a adquirir formalmente o terreno aos herdeiros do anterior proprietário, após decisão judicial. André Santos, que tinha prometido vingar-se do negócio, foi visto várias vezes a rondar a habitação de Vitorino das Neves e, ao início da tarde desta segunda-feira, esfaqueou o senhorio, que acabou por falecer no local devido à gravidade dos ferimentos.

Vitorino das Neves tinha 79 anos e era reformado. Natural de Rebordosa, Paredes, vivia há vários anos em Frazão, onde tinha uma mercearia. O homem, que era casado e tinha dois filhos, foi assassinado no dia a seguir à morte do seu irmão mais novo, por doença prolongada.