Prisão preventiva para homem que tentou degolar ex-companheira

Ficou em prisão preventiva um homem, com 32 anos, que tentou matar a ex-companheira, de 23 anos, esfaqueando-a no pescoço, no Porto. A tentativa de homicídio ocorreu no Largo do Viriato, no passado dia 17, e a vítima tinha dado entrada no hospital em estado crítico

O crime ocorreu, cerca das 17.30 horas, junto à viatura do agressor, em contexto de desavenças pelo fim do relacionamento entre os dois, ambos cidadãos brasileiros.

O homem, que foi detido pela PJ do Porto, infligiu várias lesões à vítima com uma arma branca e de seguida atentou contra a própria vida, tendo ambos ficado hospitalizados na sequência dos ferimentos. A vítima esteve em estado grave e, entretanto, já teve alta hospitalar.

O detido, auxiliar num lar de idosos, foi ouvido, esta quarta-feira, em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.