Prisão preventiva para homem que tentou matar duas mulheres a tiro de caçadeira

Teixeira Correia Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a tiro, na Vidigueira, foi ouvido por um juiz, esta sexta-feira, e vai ficar em prisão preventiva.

Paulo Duarte, de 54 anos, já com uma condenação no cadastro por violência doméstica, foi ouvido por um juiz e um procurador do Ministério Público, que se deslocaram ao hospital de Beja, onde estava internado, desde a madrugada de quinta-feira, depois de tentar o suicídio.

É suspeito de te disparado sobre a ex-companheira, Ana Leirão, de 51 anos, cerca das 0.20 horas de quinta-feira, quando a mulher saía do trabalho, na companhia da colega e amiga Célia Caetano, de 54 anos.

Munido de uma caçadeira, é suspeito de se ter emboscado atrás de uma viatura. Quando as mulheres saíram trabalho, no lar "Entardecer Solidário", no Loteamento Poço da Figueira, em Vidigueira, efetuou dois disparos a curta distância, na via pública.

Ana ficou crivada de chumbo da cintura para cima, incluindo no rosto e cabeça. Foi internada de urgência no hospital de Beja, permanecendo nos cuidados intensivos. Célia sofreu ferimentos ligeiros, sobretudo no braço esquerdo, e entretanto já teve alta.

Condenado por violência doméstica em 2017

Paulo Duarte foi condenado por violência doméstica em 2017 Foto: DR

O suspeito dos disparos, Paulo Duarte havia sido condenado a uma pena de prisão de dois anos e seis meses, suspensa pelo mesmo período, por violência doméstica perpetrado contra a companheira de então.

No julgamento, a dia 13 de setembro de 2017, como penas acessórias foram também decretadas a proibição de aproximação e contato da vítima e ainda a inibição de aquisição ou posse de armas de fogo.

O indivíduo fora detido na sua casa em São Matias (Beja), no dia 9 de janeiro de 2017 por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) na sequência de uma queixa apresentada na GNR pela companheira, que na altura apreenderam duas armas de caça, com que o suspeito ameaçava a mulher.